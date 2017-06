Conte fenomeno: vince ovunque, straccia Mourinho e Guardiola

Poche storie: è il trionfo di Antonio Conte, prima ancora che del Chelsea. Perché ha preso una squadra che era arrivata decima l'anno precedente, ha aggiunto 3-4 pedine e l'ha portata sul tetto d'Inghilterra: in estate sono arrivati David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté, più Batshuayi, l'eroe della notte "scudetto". Acquisti importanti, nessuna spesa faraonica, se non per il belga pagato 40 milioni al Marsiglia per fare da "comprimario", almeno fino alla partita che ha deciso il titolo.



È il trionfo di Antonio Conte perché l'allenatore ha vinto a modo suo: c'era addirittura chi parlava di esonero dopo le due sconfitte consecutive con Liverpool e Arsenal, lui si è messo al lavoro e ha stravolto la squadra passando al 3-4-3. Ha rilanciato Moses (un illustre sconosciuto), ha riportato Pedro indietro nel tempo ritagliandogli un ruolo da protagonista, ha fatto sentire di nuovo Eden Hazard il campione di due anni fa, ha rimesso al centro del progetto e dell'attacco Diego Costa. Col nuovo modulo sono arrivate 13 vittorie consecutive. Il Chelsea a quel punto è diventato irraggiungibile.



È il trionfo di Antonio Conte come lo fu quello alla Juve, nella prima stagione: anche lì, dopo poche giornate, il passaggio al 3-5-2 si rivelò decisivo per la conquista del titolo. Non è tanto una questione di moduli, ovvio: è il pregio di valorizzare al meglio le caratteristiche dei giocatori in rosa. Poi c'è il resto, cioè l'abilità di saper motivare sempre al massimo i propri gruppi. In tutti i campionati che ha cominciato e finito restando sempre in sella, Conte ha raggiunto l'obiettivo massimo: l'ha fatto portando il Bari e il Siena in Serie A, l'ha fatto vincendo tre scudetti di fila alla Juve, l'ha fatto ora al Chelsea. E in Nazionale ha portato un'Italia già di per sé non eccelsa ai quarti di un Europeo, pur avendo perso i suoi uomini migliori come Verratti e Marchisio (e De Rossi, fuori ai quarti con la Germania).



È il trionfo di Antonio Conte perché a Manchester Mourinho e Guardiola hanno speso decisamente più di lui e arriveranno a distanza siderale a fine campionato. Oggi lo Special One parla italiano.