Conte conquista la Premier: è il migliore del mese

Antonio Conte è sempre più amato in quel di Londra, dove il suo Chelsea sembra inarrestabile. Quattro vittorie su quattro, contro Hull City, Southampton, Manchester United e Leicester City. Undici reti segnate e zero subite. Questi i numeri dei Blues guidati dal tecnico salentino, che ha ricevuto il riconoscimento di migliore allenatore del mese.



"Manager of the Month" di ottobre, per dirla all'inglese. L'ex Juve si è lasciato alle spalle Klopp, Wenger e Hughes e ha ringraziato chi lo ha eletto: "Grazie di avermi votato - ha detto -. E' un grande onore ricevere questo riconoscimento, e voglio condividerlo con i miei giocatori e con il club".



Attualmente, il Chelsea è secondo in classifica a -1 dal Liverpool capolista.