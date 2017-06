Conte: "Al Chelsea solo lavoro: io la guerra la vinco così..."

Antonio Conte è sempre più vicino a raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri: la Premier potrebbe avere presto un nuovo re italiano. Eppure per il tecnico del Chelsea non è stato semplice. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate al sito del club.



"È la mia prima esperienza all'estero. All'inizio non è stato semplice. Ma ora mi sto abituando. Sono fortunato a stare a Londra e in una realtà come quella del Chelsea. Abbiamo un bellissimo centro di allenamento e un presidente che è molto vicino alla squadra come Abramovich. La mia famiglia è rimasta in Italia e io ho lavorato molto; per divertirmi avrei bisogno di mia moglie e di mia figlia qui. Mia moglie è un cicerone. E' una guida. Chi mi aiuta moltissimo è Carlo Cudicini (ambasciatore del club, n.d.r.); passiamo molto tempo insieme. Ed è anche il mio maestro d'inglese. Dopo le conferenze mi dice quali sono gli errori da correggere. E mi aiuta anche a spiegare le cose correttamente ai giocatori e al club. E' un grande professionista".



"Per trionfare non in una partita, ma nella guerra, si deve creare un bello spirito di squadra. Si deve sfruttare il potenziale di ogni giocatore al meglio. Per vincere è fondamentale creare un vero gruppo, per potere andare avanti anche nei momenti difficili. Da giovane ho avuto un'educazione molto rigida. I miei genitori mi hanno insegnato il vero valore dei soldi e che questi non sono tutto. Non è facile per nessuno rifiutare determinate offerte. Ma ripeto, i soldi sono importanti ma non tutto".



"Con i tifosi ho un rapporto incredibile. Mi ricordo dopo la vittoria alla prima giornata contro il West Ham, quando esposero il tricolore. Mi hanno mostrato entusiasmo e passione. È bellissimo sentire il mio nome durante la partita. Qualche volta mi imbarazza, ma è fantastico. La prima volta mi è successo con l'Everton. Il mio vice mi ha avvisato che stavano cantando per me. E io sentii: 'Antonio, Antonio, Antonio'. Se posso cantare anch'io come fece Ancelotti? Sì, sono un cantante migliore, posso superarlo nella celebrazione, ma solo se realizziamo il sogno di vincere il titolo".