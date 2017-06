Confederations Cup, Russia-Portogallo 0-1, gol di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e poi poco altro da raccontare. Il Portogallo batte 1-0 la Russia padrone di casa nella seconda giornata della Confederations Cup e la scavalca in testa alla classifica del gruppo A. Decide CR7, appunto, che torna così a far parlare il campo dopo le polemiche recenti sulla presunta evasione fiscale e il probabile desiderio di lasciare Madrid: facile il suo colpo di testa all'8' su cross di Guerreiro che l'ha pescato sul palo opposto.



Per il resto è stata partita da vero Portogallo, come lo abbiamo imparato a conoscere all'Europeo: ha badato al sodo e non ha rischiato praticamente mai, se non al 92' su un colpo di testa di Dzhikiya terminato alto. André Silva, nuovo acquisto del Milan, stavolta ha giocato titolare accanto al fuoriclasse del Real Madrid, ma non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra. Poco male: il Portogallo ha vinto e ora anche il nervoso Ronaldo di questi tempi sarà un po' più sereno.



L'unica nota stonata per i campioni d'Europa, al massimo, è il successo in rimonta del Messico sulla Nuova Zelanda (2-1): Raul Jimenez e Peralta ribaltano il risultato, il maggior numero di gol segnati rispetto al Portogallo li manda in testa alla classifica. Ma nel successo dei centramericani a tenere banco è ancora il Var: nel finale una rissa spaventosa tra quasi tutti i calciatori in campo ha indotto l'arbitro a rivedere l'azione. Ma il gioco è rimasto interrotto dal 91'05" al 94'58".