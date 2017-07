Confederations Cup, Portogallo terzo: Messico ko nella finalina

Il Portogallo vince 2-1 la finalina della Confederations Cup contro il Messico e conquista il terzo posto: all'Otkrytiye Arena di Mosca servono i supplementari per decidere la squadra sul gradino più basso del podio.



Senza Cristiano Ronaldo, "esentato" per l'impossibilità di vincere il torneo dopo il ko in semifinale e volato ad abbracciare i due gemelli Eva e Matteo che non ancora mai abbracciato, i portoghesi si sono presentati con la coppia offensiva Nani-André Silva. Proprio il neomilanista si rende protagonista poco dopo il quarto d'ora: buon controllo su lancio da centrocampo e rigore conquistato per il fallo subìto da Rafa Marquez (decisione, giusta, arrivata con l'aiuto del Var visto che inizialmente l'arbitro Al Mirdasi non aveva assegnato il penalty). Dagli undici metri, però, André Silva si è fatto parare il tiro da un ottimo Ochoa.



Al 54' goffa deviazione nella propria porta di Neto sul cross teso del Chicharito Hernandez ma al 92' i portoghesi pareggiano con la grande deviazione volante dell'ancora svincolato Pepe. Nei supplementari altro tiro dal dischetto per la squadra di Fernando Santos e questa volta Adrien Silva (entrato nella ripresa per Moutinho) non sbaglia segnando il definitivo 2-1. Nel finale le due squadre rimangono in dieci: prima il secondo giallo a Semedo al 106', sei minuti più tardi stessa sorte per Jimenez.