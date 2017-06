Confederations Cup, il Messico fa fuori la Russia. Goleada del Portogallo

Il Messico batte la Russia per 2-1 e la elimina dalla Confederations Cup. A Kazan sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Samedov al 25'. Cinque minuti più tardi arriva il pari di Araujo e nella ripresa, al 72', Lozano firma la rete decisiva. Con questo successo il 'Tri' messicano si qualifica per le semifinali come seconda classificata del girone A, e tornerà in campo giovedì prossimo a Sochi per affrontare la vincitrice del gruppo B.



Chiude al primo posto, grazie a una migliore differenza reti, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitano travolgono 4-0 la Nuova Zelanda. Vanno a segno il fuoriclasse del Real Madrid su rigore al 33', Bernardo Silva al 37', il neo milanista André Silva all'80' e Nani al 91'. La squadra di Fernando Santos sfiderà la seconda classificata del gruppo B mercoledì.