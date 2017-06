Confederations Cup, Germania e Cile in semifinale

La Germania si è qualificata per le semifinali della Confederations Cup vincendo il gruppo B grazie al successo per 3-1 sul Camerun. Le reti sono state segnate da Demirbay al 3' st, Werner al 21' st e al 36' st e Aboubakar al 33' st. Sull'1-0, nuovo mezzo pasticcio del Var: dopo il replay, l'aritro ha ammonito Siani per un duro intervento su Emre Can ma l'intervento era stato commesso da Mabouka. Altro intervento del Var, conferma dello scambio di giocatore, annullato il giallo a Saini e cartellino rosso per il terzino. Giovedì prossimo a Sochi i tedeschi affronteranno il Messico.



Passaggio del turno anche per il Cile dopo l'1-1 contro l'Australia nell'altra partita del girone allo Spartak Stadium di Mosca. Reti di Troisi al 42' pt e Rodriguez al 22' st. Mercoledì, nella seocnda semifinale, i cileni affronteranno il Portogallo a Kazan.