Confederations Cup, Cile-Germania 0-1: trionfo dei campioni del mondo

Gol di Stindl, come nella gara pareggiata 1-1 nel Gruppo B, ma questa volta non è arrivato il pareggio di Sanchez e la Germania, dopo aver festeggiato il trionfo nell'Europeo Under 21, celebra anche il trionfo della nazionale maggiore (giunta in Russia in una versione molto sperimentale) in Confederations Cup.

Molto equilibrato l'ultimo atto con il Cile, che parte meglio e nei primi minuti impegna due volte Ter Stegen prima di andare sotto punito in ripartenza da un'azione perfetta dei tedeschi conclusa dall'attaccante e capitano del Borussia Mönchengladbach che mette in porta l'1-0. Col passare dei minuti i tedeschi prendono campo e giustificano il vantaggio, si va al riposo col Cile sotto di un gol.

La ripresa non è granchè spettacolare, ma è giocata a ritmi molto alti e con grande intensità. Si accendono diverse mischie (duro litigio tra i compagni al Bayern Vidal e Kimmich), volano colpi proibiti, poi Jara colpisce Werner con una gomitata volontaria: l'arbitro chiede l'intervento del Var e dopo aver rivisto l'azione decide di ammonire il giocatore. Restano molti dubbi.

Nel finale il Cile prova il tutto per tutto alla ricerca del pareggio, Vidal ci prova da fuori, Sanchez impegna Ter Stegen su punizione, ma il gol non arriva a i campioni del mondo possono esultare per il primo trionfo della loro storia in Confederations Cup (e senza gran parte dei titolari). Lacrime invece per Vargas e compagni, che però si confermano una delle realtà più importanti del calcio sudamericano.