Comunicato del Siviglia: "Berizzo ha un tumore alla prostata"

Il grande entusiasmo del Siviglia per la formidabile rimonta con il Liverpool in Champions, da 0-3 a 3-3, è stata gelata dalla notizia che l'allenatore Eduardo Berizzo è gravemente malato. "Lo staff medico del club informa che al tecnico della prima squadra è stato diagnosticato un adenocarcinoma (tumore maligno ndr) della prostata. Gli esami permetteranno di decidere quali misure adottare per il trattamento. Il Siviglia vuole mostrare il suo massimo supporto al proprio allenatore in questo momento e gli augura una pronta guarigione" si legge in un comunicato della società andalusa. L'argentino, che l'estate scorsa ha preso il posto di Jorge Sampaoli, verrà operato, ma ancora non si sa quando. Di certo, l'intervento chirurgico avverrà in tempi molto brevi



Secondo quanto scrive Sevillainfo.es, Berizzo avrebbe detto della sua malattia ai giocatori nel corso dell'intervallo del match con il Liverpool (quando il punteggio era sul 3-0 in favore degli inglesi). A parziale conferma dell'indiscrezione le parole di Banega al termine della sfida, poi pareggiata 3-3: "Il mister ha invertito la situazione. E' il migliore di tutti, ci guida sulla strada giusta e siamo con lui in tutto".

MONCHI: "FORZA MISTER, NON ARRENDERTI"

"Forza Mister, sei nel posto migliore del mondo per non arrenderti e non mollare mai, vincerai sicuramente questa battaglia. Un abbraccio di cuore. #animoToto ". Così, dal proprio account di Twitter, il direttore sportivo della Roma Monchi, manifesta il proprio sostegno all'allenatore del Siviglia, Eduardo Berizzo. Tanti gli attestati di solidarietà al tecnico argentino da parte di altri ex tesserati per il Siviglia, come Monchi. Fra essi Unai Emery, attuale allenatore del PSG ("supporto e amore non ti mancheranno in questa lotta"). Tweet di sostegno anche da parte dell'altra società di Siviglia, il Betis, che invita Berizzo ad avere "molta forza e grande carattere".