Comprò R. Carlos, Eto'o e Willian: che fine ha fatto l'Anži?

Vi ricordate dell'Anži? Che fine ha fatto il piccolo club russo con sede nella città di Machačkala (capitale del Daghestan) che soltanto pochi anni fa si affacciava sul palcoscenico del grande calcio comprando stelle del calibro di Roberto Carlos, Eto'o e Willian?

Gli anni delle spese folli sono alle spalle, i grandi progetti del magnate russo Sulejman Kerimov, che nel 2011 rivelò il club e si presentò al mondo con l'acquisto di Roberto Carlos, sono stati fortemente ridimensionati e oggi il club è penultimo nella Prem'er-Liga russa e rischia seriamente un'altra retrocessione dopo quella della stagione 2013/14.

Ma cos'è successo? La storia inizia, appunto, nel 2011. Quando compra il club, Kerimov ha in mente un progetto ben preciso: vuole aiutare la sua regione e la sua gente attraverso il calcio, costruire accademie, infrastrutture, aiutare il Daghestan (la regione più pericolosa del Paese) a uscire dalle difficoltà grazie allo sport e al contempo offrire una distrazione a un popolo che vive confinato a quasi 2000 km da Mosca.

Un ideale nobile, anche se i maligni sostengono che dietro il progetto di rilancio dell’Anži dell'imprenditore amico di Putin ci sia invece l’idea di ripulire l’immagine del Daghestan e costruire una sorta di potenza calcistica che possa trainare la regione. Ad ogni modo Kerimov comincia a spendere: arrivano, uno dopo l'altro, i brasiliani Roberto Carlos, Jucilei (10 milioni di euro) e Diego Tardelli (5), poi in estate è il turno di Mbark Boussoufa (8), Balázs Dzsudzsák (14), Jurij Žirkov (15), e Samuel Eto'o (25), che diventa il giocatore più pagato del mondo con uno stipendio di 20,5 milioni a stagione.

L’Anži chiude il campionato 2011-12 al quinto posto e si guadagna un posto in Europa League per la stagione successiva, anche se le partite verranno disputate a Mosca nello stadio del Lokomotiv. Altra sessione di mercato e altre spese pazze: in panchina arriva Guus Hiddink (stipendio da 10 milioni a stagione) e vengono acquistati anche Christopher Samba (8 milioni), Lacina Traoré (12), Lassana Diarra e, soprattutto, Willian (35).

La stagione 2012/13 si chiude con un terzo posto in campionato e un'eliminazione agli ottavi di Europa League, ma la sensazione è che continuando la campagna di investimenti il Daghestan possa davvero essere inserito sulla cartina del calcio europeo che conta. Da lì in poi, però, crolla tutto. Il 22 luglio si dimette il tecnico Guus Hiddink e il 7 agosto il presidente Konstantin Remchukov annuncia che i calciatori con gli ingaggi più alti saranno venduti e che il bilancio del club scenderà a 50-70 milioni di dollari all'anno.

Entro la fine di agosto fanno le valigie praticamente tutti, tra loro anche Aleksandr Kokorin (arrivato soltanto un mese prima per 19 milioni di euro), Et'o e Willian. È l'inizio della fine, l’Anži chiude il campionato 2013/14 all'ultimo posto e retrocede, tornando nel dimenticatoio del calcio internazionale. Fine della favola, se di favola si può parlare: più probabilmente si è trattato solo di un esperimento, un incrocio pericoloso di soldi non troppo limpidi, di giochi di potere e di politica che ha provato a usare il calcio per ottenere altro.