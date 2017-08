Community Shield, l'Arsenal batte il Chelsea ai rigori

Finisce come in FA Cup con Antonio Conte che perde un'altra finale contro Wenger: il Community Shield è dell'Arsenal ed è il terzo in quattro anni. Il Chelsea si arrende ai rigori (5-2 il risultato complessivo, 1-1 al 90') dopo aver accarezzato a lungo l'idea del primo trofeo della stagione: Kolasinac rimedia al gol di Moses, poi dal dischetto sbagliano Courtois (scelta strana) e Morata, che aveva fallito pure un paio di occasioni durante la partita, nello spezzone che gli ha concesso Conte.



L'avvio dell'Arsenal è arrembante: nel primo quarto d'ora i Gunners mettono alle corde il Chelsea soprattutto con le fiammate di Iwobi, bravissimo a svariare su tutto il fronte d'attacco, meno quando si tratta di concretizzare. L'occasione più pericolosa capita sui piedi di Lacazette, ma il centravanti arrivato dal Lione colpisce il palo con un gran tiro a giro.



La gara cambia quando al 33' Mertesacker lascia il campo dopo uno scontro fortuito con Cahill e Wenger è costretto a far entrare Kolasinac. A quel punto sono i Blues a prendere in mano le redini e a sfiorare il vantaggio con Pedro. Il gol arriva in apertura di ripresa: sugli sviluppi di un corner, Cahill rimette il pallone a centro area di testa, Moses si avventa sulla sfera e insacca.



Poco dopo Batshuayi sfiora il bis, poi pian piano il Chelsea lascia campo all'Arsenal, anche se in contropiede Morata (entrato al 74') ha la chance di radoppiare. I Gunners spingono, vanno vicino al pari con una fucilata di Xhaka (bravissimo Courtois) e lo trovano con un colpo di testa di Kolasinac su una punizione calciata da Xhaka. A quel punto il Chelsea era già in dieci per l'espulsione di Pedro (brutto fallo su Elneny), così negli ultimi minuti bada soprattutto a limitare i danni per portare il match ai rigori. Ma non serve, perché Courtois e Morata sbagliano e l'Arsenal li segna tutti. E nella nuova formula studiata dalla Fifa (ABBA anziché tiri alternati), i Blues ne falliscono due consecutivi e a quel punto non hanno più modo di rimediare.



SEQUENZA RIGORI

Cahill (C) gol

Walcott (A) gol

Monreal (A) gol

Courtois (C) alto

Morata (C) fuori

Oxlade-Chamberlain (A) gol

Giroud (gol)