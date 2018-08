Community Shield al Manchester City, Aguero abbatte il Chelsea

Il Manchester City riparte da dove aveva lasciato: con una vittoria. Pep Guardiola, dopo i confronti nella scorsa Champions League contro il Napoli, trova il tre su tre contro l'amico-rivale Maurizio Sarri, batte 2-0 il Chelsea ed alza la prima Community Shield della sua carriera. A Wembley, con formazioni non al completo e prive di alcuni giocatori reduci dal Mondiale, i Blues schierano Barkley in mezzo e Hudson-Odoi in avanti ma comunque tengono il pallino del gioco in mano.



Il problema sono le letali ripartenze dei campioni d'Inghilterra, il cui vantaggio arriva dopo soli 13 minuti: Foden cede ad Aguero che dal limite trafigge Caballero e festeggia la 200.ma rete con la maglia dei Citizens. Il palleggio del Chelsea non infastidisce Bravo, al contrario il suo collega dall'altra parte del campo è costretto ad intervenire su Sané e Foden per impedire il raddoppio che comunque arriva al 58': ancora il Kun, ancora in contropiede ma questa volta servito dal filtrante di Bernardo Silva. Il Manchester poi potrebbe anche triplicare ma Caballero salva su Aguero e Gabriel Jesus (entrato nel finale).



Comincia con una sconfitta l'avventura inglese di Sarri che comunque ha attenuanti: oltre ad attendere rinforzi dal mercato (ma mancano cinque giorni...), si è insediato sulla panchina Blues molto in ritardo, logico ci sia da lavorare. Guardiola, che ha potuto schierare l'ultimo acquisto Mahrez e si è preso una "rivincita" su Jorginho, e il City sono ancora i favoriti per la stagione di Premier League.