Coman arrestato: "Ha picchiato l'ex fidanzata"

Finisce nei guai l'ex juventino Kingsley Coman. L'attaccante, ora al Bayern Monaco, è stato arrestato lunedi mattina come raccontato da Europe 1 e poi confermato dalla procura di Meaux. Il giocatore è stato interrogato dalla polizia a Chessy, nel dipartimento della Senna e Marna, per un caso di violenza domestica sulla sua ex-fidanzata.



Secondo i primi elementi dell'indagine, ci sarebbero state due liti sabato e lunedì: la donna ha chiamato la polizia e ha presentato una denuncia contro il suo ex compagno: Coman è stato arrestato nella tarda mattinata e ha confessato dopo diverse ore di interrogatorio, poi è stato rilasciato. La donna ha avuto una prognosi di 8 giorni per le violenze subite.



Secondo quanto si legge sull'Equipe la donna avrebbe rubato la password Instagram del giocatore, per entrare nel profilo e pubblicizzare uno dei suoi sponsor. Coman si sarebbe infuriato anche se in realtà, il "furto" non avrebbe avuto conseguenze.