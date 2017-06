Colombia, James Rodriguez fa il dito medio ai giornalisti

Il rapporto tra James Rodriguez e stampa colombiana da tempo non è al top. Dopo il grande Mondiale 2014, culminato con il maxi-trasferimento da 80 milioni di euro dal Monaco al Real Madrid, il centrocampista offensivo non si è più ripetuto agli stessi livelli in nazionale. Si spiega (anche) così il brutto gesto di James Rodriguez verso i giornalisti: dito medio dal ritiro della Colombia, impegnata a preparare la sfida di martedì contro l'Ecuador, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2018.