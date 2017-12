Collina: "Var? Non sappiamo se la useremo al Mondiale"

La Fifa deciderà a marzo se adottare o meno la Var al prossimo Mondiale in Russia. Lo ha fatto sapere Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della Federcalcio mondiale, intervenuto a Dubai alla seconda giornata del Globe Soccer. "È ancora presto per dirlo, una decisione verrà presa a marzo. La Var è ancora in una fase sperimentale, la decisione è partita a marzo 2016 e deve durare almeno due anni. Al prossimo esecutivo dell'Ifab a marzo valuteremo i risultati e si deciderà se farla partire da subito, se prorogare il periodo di prova o se abbandonare il progetto perché valutato negativamente".



"La Var non dà una risposta definitiva, offre una soluzione agli errori gravi che un arbitro può commettere, ma deve essere chiaro che il calcio non è un gioco perfetto", ha spiegato Collina, mentre il fischietto tedesco Felix Brych ha sottolineato che "la Var offre più aiuti all'arbitro, ma chi decide e in ultima analisi è il responsabile è sempre l'arbitro".



Brych, che ha già diretto 10 grare in Bundesliga con la Var, ha poi fatto sapere che prima della Coppa del Mondo si terrà un campus di formazione specifica per gli arbitri di 6-8 settimane, fermo restando che, come ha detto Collina, "non è ancora deciso se la Var sarà utilizzata o meno in Russia".