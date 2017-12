Clamoroso in Championship, due esoneri in una partita

Due esoneri al termine della stessa partita: sembra incredibile, ma è successo davvero. A pochissime ore da Natale, Garry Monk e Carlos Carvalhal si sono visti togliere insieme, dai rispettivi club, la possibilità di mangiare il proverbiale panettone.

È successo in Championship, la Serie B inglese, dopo il match dell'antivigilia tra Middlesbrough e Sheffield Wednesday: a Monk, allenatore del Middlesbrough ed ex tecnico dello Swansea, non è bastato vincere per 2-0, troppo pochi 10 successi in 23 gare, troppo deludente il settimo posto per tenersi la panchina. Stessa sorte, a distanza di poche ore, anche per il suo collega Carvalhal, che dice addio allo Sheffield dopo due anni: fatali per lui le ultime sette gare senza vittoria e le ultime tre sconfitte in fila.

Cambi di panchina che comunque sembrano aver giovato ai due club, che sono tornati in campo oggi nel classico Boxing day: lo Sheffield ha interrotto la sua striscia negativa vincendo 3-0 sul campo del Nottinham, mentre il Middlesbrough ha piegato 2-0 il Bolton.

Club statement is herehttps://t.co/dww8Eo4xty pic.twitter.com/qQtcO6cUMl — Middlesbrough FC (@Boro) 23 dicembre 2017