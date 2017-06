Cina, trionfo del made in Italy: Cannavaro conquista la promozione e Ferrara si salva. Lippi nuovo ct

E' trionfo del made in Italy in Cina grazie a Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara e Marcello Lippi. L'ex capitano dell'Italia campione del mondo ha infatti vinto il campionato di Serie B cinese con il Tianjin Quanjan ottenendo quindi la promozione nella massima serie. Per Cannavaro si tratta di un'impresa perchè era arrivato a giugno quando la squadra occupava la dodicesima posizione in classifica.



Ferrara ha invece chiuso al sesto posto con il suo Wuhan Zall vincendo cinque delle ultime sei partite ed evitando così una retrocessione che sembrava molto probabile.



A chiudere la splendida giornata degli italiani in Cina è l'ufficializzazione della nomina di Marcello Lippi come commissario tecnico della Nazionale .Lo ha annunciato la China Football Association (Cfa) sul proprio sito. Secondo i media cinesi, il tecnico campione del mondo 2006, che a giugno aveva rinunciato a diventare direttore tecnico delle Nazionali azzurre, ha avuto stamattina il "via libera" da parte del Guangzhou Evergrande per sciogliere il contratto firmato ad agosto e ha quindi potuto accettare il nuovo incarico.