Cina, Tevez: "Il gap con Europa e Sudamerica non verrà colmato neanche in 50 anni"

Ormai si è capito: non è mai scoccato l'amore tra Carlos Tevez e la Cina. L'argentino, che aveva lasciato il Boca Juniors accettando la maxi-offerta dello Shanghai Shenhua, non si è integrato e non è neanche riuscito a fare la differenza (recentemente è anche stato messo fuori rosa, assieme a Guarin, per la scarsa forma fisica).



In Argentina si parla di un tentativo disperato dell'ex Juve di tornare in Patria e le ultime parole dell'Apache sembrano spingere proprio per un addio all'Oriente: "Qui non vivono il calcio come in Europa o in Sudamerica, dove si inizia a giocarlo sin da piccoli. Tecnicamente non sono particolarmente bravi, è un altro modo di vedere le cose. Credo che non riusciranno a colmare il gap neanche in 50 anni" ha detto in una intervista a SFR.