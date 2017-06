Cina, Shilin si spiega: "Nessuna presa in giro per Pato"

Il suo gesto irrisorio nei confronti di Pato dopo che il Papero aveva sbagliato un calcio di rigore ha fatto il giro del mondo, ma ora Shilin, centrocampista dello Shanghai Shenua, fa chiarezza sull'episodio in un'intervista rilasciata a 'Titan Sports'.

"Io volevo solo ringraziare Pato - ha spiegato Shilin - grazie al suo errore abbiamo tenuto il pareggio ed eravamo tutti molto felici di questo". Ma non è finita qui: "Pato ha sbagliato il rigore intenzionalmente - sostiene il centrocampista - questo è il motivo per cui ho fatto il pollice in su davanti al suo viso. Mi sento in dovere di esprimere a Pato tutta la mia gratitudine per la sua sportività e il suo fair play".

Una tesi difficile da sposare però quella di Shilin, perché la reazione dell'ex attaccante del Milan (disperato dopo l'errore) non sembra proprio quella di chi ha sbagliato intenzionalmente...