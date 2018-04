Cina-Repubblica Ceca 1-4, Lippi travolto, Schick fa gol

Piccoli segnali di Patrik Schick: un gol segnato e uno propiziato, abbastanza per ritrovare il sorriso anche se, dopo aver spinto senza troppe difficoltà il pallone in porta, l'attaccante della Roma, a dire il vero, non sembra aver troppa voglia di fare festa. La sua Repubblica Ceca batte 4-1 la Cina in amichevole a Nanchino e il giallorosso, subentrato a Masopust dopo l'intervallo, realizza la rete del sorpasso riprendendo una respinta del portiere. Tre minuti dopo da un suo tiro-cross e da un'altra respinta difettosa di Yan, nasce il 3-1 di Krmencik.



Al rientro dall'Asia, insomma, la Roma potrebbe ritrovare un giocatore col morale un po' più alto rispetto al giorno della partenza. Nell'ultima domenica di campionato, Schick è rimasto in panchina 90 minuti a Crotone, non trovando spazio neppure nel finale sul 2-0 per i giallorossi: con la squadra impegnata nel doppio confronto di Champions col Barcellona, tuttavia, Di Francesco avrà bisogno anche di lui dopo la sosta, nella speranza che possa trovare il primo gol in Serie A.



​Per Lippi, c.t. della Cina, arriva invece un'altra batosta dopo il 6-0 subito dal Galles: la sua nazionale ha chiuso avanti il primo tempo, poi ha subito tre gol dal 58' al 62' e nel finale, dopo un rigore sbagliato da Darida, è arrivato il poker di Kaderabek. Una conferma dell'enorme lavoro che aspetta il tecnico italiano che ha l'obiettivo di portare il colosso asiatico al Mondiale del 2022.