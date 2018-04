Cina, Pato stregato da Dirileba: i tifosi lo aiutano a conquistarla

Il Papero è innamorato e i suoi tifosi vogliono renderlo felice come lui sta facendo felici loro a suon di gol. Da quando poco più di un anno fa Alexandre Pato si è trasferito in Cina al Tianjin Quanjian, infatti, l'ex Milan ha già segnato 21 gol e nell'ultimo periodo dopo ogni rete segnata coglie l'occasione per mandare messaggi d'amore a una delle attrici cinesi più celebri, la bellissima Dilraba Dilmurat, conosciuta col nome di Dirileba.

Pato sembra aver letteralmente perso la testa per lei e sta cercando di conquistarla oltre che con messaggi pubblici anche con una stretta marcatura a uomo sui social, ma i suoi messaggi per ora non hanno ancora ricevuto risposta. Ecco allora che i suoi tifosi hanno deciso di scendere in campo per dare una mano al centravanti brasiliano: nel finale della sfida di AFC Champions League contro il Jeonbuk, dopo il gol del 4-2 segnato da Pato, i fan della squadra di Paulo Sousa hanno cantato il nome di Dilireba.

Ma c’è di più: a fine partita, mentre la squadra celebrava la vittoria con il classico giro di campo, qualcuno ha regalato a Pato un poster in cui accanto alla sua foto c’è proprio quella dell’attrice, che sembra imitare la classica esultanza del Papero dopo un gol. Un dono molto apprezzato dall’ex milanista, che ha fatto tutto il giro di campo con il poster in bella vista e nel dopo partita ha confidato ai giornalisti che Dilireba è una bellissima ragazza e che gli ha fatto un gran piacere vedersi su un cartellone insieme a lei. È l'ennesimo messaggio d'amore, chissà se questa volta avrà fatto breccia.