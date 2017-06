Cina, Oscar squalificato 8 giornate

La fase di gioco è particolarmente concitata: a centrocampo il pressing è asfissiante, Oscar parte come una scheggia e rifila prima una pallonata a un avversario, poi a un altro. Il gioco in realtà è in corso e viene fermato soltanto dopo che lo stesso brasiliano viene spinto a terra da un rivale e a quel punto si scatena la rissa: secondo il giudice sportivo della federcalcio cinese, però, l'atteggiamento avuto dal trequartista dello Shanghai SIPG è da considerarsi comunque violento e per questo lo ha sanzionato con 8 giornate di squalifica.



Una stangata pazzesca per Oscar che del resto era stato accusato dal Guangzhou R&F di aver deliberatamente colpito con violenza il pallone scagliandolo verso i suoi avversari. Meno esemplare la sanzione pecuniaria: Oscar dovrà pagare una multa di circa 5 mila euro, ma quando lo Shanghai lo ha acquistato nel dicembre del 2016 gli ha fatto firmare un contratto da 25 milioni di euro a stagione. L'ammenda, tutto sommato, è decisamente sostenibile...