Cina, non solo spese folli: 50mila scuole calcio entro il 2025

Cinquantamila accademie entro il 2025 per diventare una superpotenza anche nel calcio. E' l'obiettivo della Federazione cinese esposto dal vicepresidente, Wang Dengfeng, che rilancia e rende ancora più ambiziosa la prima versione, nella quale si parlava di 20.000 accademie entro il 2020.

Secondo Wang, citato dai media di stato, una volta a regime ogni scuola sarà in grado di formare mille giocatori, realizzando così il programma esposto lo scorso aprile, quando si puntava alla creazione di 50 milioni di calciatori. Nonostante gli scarsi risultati del calcio cinese ad alto livello, il presidente Xi Jinping ha dato una forte spinta a questo sport, facendo del progresso una priorità nazionale, per poter arrivare, un giorno, a vincere quel Mondiale a cui fino ad oggi la Cina si è qualificata solo una volta, nel 2002.

"Questo è il modo più efficace per selezionare i talenti per il nostro futuro - ha dichiarato Wang - Migliorare il calcio cinese non è più solo un sogno". Sogno che si dovrebbe concretizzare nell'organizzazione di una fase finale del Mondiale, da vincere secondo i programmi del governo, entro il 2050.

A tale scopo, lo scorso anno la Cina ha ingaggiato Marcello Lippi come ct con il difficile compito di tentare la qualificazione a Russia 2018. Il governo ha anche ordinato la costruzione di 70.000 campi di calcio per colmare le lacune nel settore giovanile.

Nel frattempo i club che militano nei campionati professionistici hanno avviato la corsa all'ingaggio delle stelle internazionali come Carlos Tevez, Jackson Martinez o, notizia delle ultime ore, Wayne Rooney, attratti in Cina con contratti multimilionari. Questo fenomeno ha però sollevato qualche perplessità nei vertici calcistici cinesi, che temono vengano così trascurati i talenti cresciuti in casa.

Per questo motivo la Federazione ha previsto una serie di misure per limitare l'"irrazionale" spesa dei club. Ha inoltre ridotto da quattro a tre gli stranieri che ciascuna squadra della Super League può schierare contemporaneamente e preteso che la lista dei convocati includa almeno due giocatori cinesi sotto i 23 anni.