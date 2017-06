Cina, l'Hebei Fortune paga 20 milioni per Zhang: non segna da 2 anni e mezzo

Se pensate che i ricchi magnati cinesi del calcio siano pazzi perché danno a Pellè 15 milioni di euro all'anno o perché ne pagano 60 al Chelsea per avere Oscar, non avete ancora sentito l'ultima: quanto avreste speso la scorsa estate, tanto per fare un esempio, per Samuele Longo che nelle precedenti due stagioni non aveva segnato nessun gol? Ecco, il Girona lo ha preso a costo zero, in prestito dall'Inter e lui ha ricominciato a segnare, nella Seconda divisione spagnola.



Chissà se capiterà lo stesso a Chengdong Zhang, solo omonimo (almeno così pare) dei proprietari di Suning e dell'Inter. Bene, questo illustre sconosciuto ha "timbrato il cartellino" l'ultima volta il 17 maggio 2014, 971 giorni fa. Eppure l'Hebei Fortune l'ha valutato 20,44 milioni di euro, la cifra incassata dal Beijing Guoan che ne deteneva il cartellino. Il ragazzo, badate bene, non è un Petagna dell'Oriente, un giovane che gioca bene e che prima o poi - credendo alle parole di Gasperini - di gol ne farà tanti. No, ha 27 anni ed è nel fior fior della carriera, passata anche per 220 minuti (non di più...) al Rayo Vallecano, in Spagna.



Mai nella storia un calciatore di nazionalità cinese era stato pagato così tanto. E dire che nell'Hebei giocano già Gervinho e Lavezzi, non certamente due goleador, di sicuro due in grado di fare la differenza nel Far East dove la legge del denaro, a quanto pare, spadroneggia. L'Hebei ha fatto a lungo la corte a James Rodriguez, ma non è andato a buon fine: così si è rifugiato su Zhang, che non segna da due anni e mezzo. Chissà quanto l'avrebbe pagato l'Hebei se almeno una volta, in tutto questo tempo, il signor Chengdong l'avesse buttata dentro...