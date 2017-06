Cina, inizia l'avventura di Lippi: "Mondiali? Niente è impossibile"

E' chiamato a un'impresa (quasi) impossibile, le speranze di un intero Paese, che sul calcio punta tantissimo, sono tutte riposte su di lui, ma Marcello Lippi ha le spalle troppo larghe per soffrire la pressione e nel giorno della sua presentazione come nuovo ct della Cina non ha nascosto le sue ambizioni di arrivare ai prossimi Mondiali: "Ora ci metteremo subito al lavoro, io e tutto lo staff, per provare a fare qualcosa che attualmente sembra difficile, forse impossibile. Ma nel calcio nulla è impossibile. Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta. Poi ci saranno altri momenti per verificare la crescita del calcio cinese", ha detto.

"Cercheremo di creare una squadra con presupposti psicologici e senso di appartenenza - ha proseguito il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 - Avere la maglia della Cina deve dare grande energia. Cercheremo di costruire anche un'organizzazione tattica. Sono felice di aver raggiunto quest'accordo, ho sempre apprezzato la grande stima verso la mia persona e il mio staff ed ho sempre avuto il pensiero di poter tornare qui un giorno. La Cina è un grande Paese", ha aggiunto.

Lippi ha l'arduo compito di risollevare una nazionale in crisi nera: solo un punto nelle prime quattro gare di qualificazione a Russia 2018 che hanno portato alle dimissioni dell'ex ct Gao Hongbo. Per qualificarsi servirà una vera e propria impresa, ma Lippi, che avrà al suo fianco il vice Massimiliano Maddaloni ha già dimostrato che può essere l'uomo giusto.