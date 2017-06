Cina, il pestone a Witsel costa 6 mesi di squalifica

Qin Sheng era già finito fuori rosa e privato dello stipendio ma le punizioni per il giocatore dello Shanghai Shenhua non sono finite: il pestone che aveva dato ad Axel Witsel è stato sanzionato dalla federcalcio cinese con sei mesi di squalifica. In Cina non si scherza, questo il messaggio dei dirigenti sportivi.



Qin Sheng si ricorderà a lungo l'episodio dell'11 marzo: dopo essersi sbracciato in area con l'olandese del Tianjin Quanjian, gli ha rifilato un pestone venendo espulso e poi "condannato" dal proprio club. Ora la maxi-squalifica (oltre a una multa di 14mila sterline) che sancisce la fine della sua stagione e gli preclude anche l'inizio della prossima.