Cina, Hulk squalificato 2 giornate: per una maglia...

"Nothing to do, nothing to say". Hulk, stella dello Shanghai SIPG, e il suo compagno di squadra cinese Wu Lei, sono andati in campo mostrando una maglia con queste scritte. "Niente da fare, niente da dire". Il loro era un riferimento polemico alla squalifica di Oscar, fermato per 8 giornate dal giudice sportivo dopo aver scatenato una maxi-rissa durante la partita con il Guanzhou R&F con due pallonate, scagliate però sul corpo degli avversari a gioco in corso.



Il risultato è che anche i due calciatori sono stati squalificati per la solidarietà a Oscar: la federazione, infatti, ha deciso di fermarli per due giornate. Stesso provvedimento contro l'allenatore Villas-Boas che aveva protestato contro la squalifica dello stesso Oscar su Instagram: "335 gare in carriera, 5 anni in Premier, 47 presenze in nazionale, 70 gol e nessun cartellino rosso!!! Eppure 8 giornate di squalifica".



I provvedimenti hanno ovviamente fatto discutere in tutto il mondo per la loro severità: "Scandalo in Cina", ha titolato il Mundo Deportivo. Se lo stop a Oscar poteva essere inquadrato come "errore", quello a Hulk lascia intendere che in Cina non sono (ancora) ammesse ribellioni contro le decisioni che arrivano dall'alto, neppure quelle delle istituzioni calcistiche.