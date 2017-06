Cina, fissato un numero massimo di stranieri in campo

Oscar, Tevez, Witsel sono solo tre degli ultimi maxi-acquisti delle squadre cinesi in Europa. Soldi freschi che rimpinguano le casse delle società e le tasche dei giocatori ma che hanno fatto storcere il naso al governo di Pechino: troppi denari interni destinati fuori dal Paese.



E così la Federcalcio cinese ha scelto di porre un limite al numero di giocatori stranieri, sia per quanto riguarda quelli schierabili contemporaneamente in campo sia quelli inseribili in rosa: rispettivamente tre e cinque. Inoltre ogni squadra dovrà avere due Under 23, di cui uno da schierare obbligatoriamente titolare. La decisione non è ancora ufficiale ma presto entrerà in vigore.



Un giro di vite che si ripercuoterà presto anche sul mercato internazionale: a rischio l'affare Diego Costa (o Kalinic) per il Tianjin Quanjian?