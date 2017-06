Cina, Ferrara parte e l'autista scoppia in lacrime

La dirigenza del Wuhan Zall gli ha lasciato appena due partite di tempo (dopo il buon sesto posto dello scorso anno) prima di esonerarlo ma Ciro Ferrara ha comunque lasciato il segno in Cina. Lo testimonia una foto pubblicata dallo stesso allenatore, e amico di Premium Sport, su Instagram al momento della partenza per il ritorno In Italia: "Sarà difficile dimenticare l'abbraccio dell'autista che mi ha accompagnato in aeroporto. Mancava poco e crollavo anche io. Xie xie".