Cina, dà un pestone a Witsel e finisce fuori rosa e senza stipendio

In Cina non si sgarra. Un pestone volontario può costare non solo l'espulsione, ma anche lo stipendio. E' quanto successo al centrocampista dello Shanghai Greenland Shenhua Qin Sheng, che ha pagato a caro prezzo il fallo commesso ai danni di Axel Witsel durante la sfida contro il Tianjin di Cannavaro.

Il club cinese ha infatti deciso di mettere fuori rosa il giocatore, che si allenerà con le riserve e non percepirà lo stipendio fino al termine della stagione. Inoltre non verranno considerate offerte per lui fino al termine del suo contratto.

Una punizione durissima, assolutamente unica nel mondo del calcio, che il club ha motivato così: "Il comportamento estremamente irrazionale di Qin Sheng ha danneggiato il nome della squadra - ha spiegato il presidente dello Shanghai Shenhua - lo avevamo avvertito prima della partita, ma non ci ha ascoltati".

E come se non bastasse, Qin Sheng è stato anche multato dalla società per una cifra pari a circa 40mila euro. In Cina non si sgarra.

