Cina-Corea del Sud 1-0: Lippi sogna il Mondiale

Ci voleva Marcello Lippi per rinvigorire l'orgoglio cinese. L'uomo che riportò la Champions asiatica al Dragone con il trionfo del 2013 sulla panchina del Guangzhou Evergrande sta provando a ripetere un'altra impresa (forse ancora più grande) con la nazionale: l'1-0 alla Corea del Sud ottenuto grazie al gol di Yu Dabao al 34' del primo tempo è in qualche modo storico perché interrompe un digiuno di 7 anni ed è soltanto la seconda in 32 partite contro quella che negli ultimi 30 anni è indiscutibilmente la nazionale più forte del continente (capace di arrivare anche in semifinale nel Mondiale organizzato).



Il successo è il primo nella gestione Lippi che esordì con uno 0-0 al Qatar e ora ha regalato alla Cina la prima vittoria nel girone finale di qualificazione a Russia 2018: adesso, a 4 giornate dalla fine, il c.t. italiano deve recuperare almeno 4 punti all'Uzbekistan per garantirsi il terzo posto e lo spareggio con la quarta classificata della Concacaf (Nord e Centro America). Di certo, la sua mano si vede: due partite, zero gol subiti. La scuola italiana non sbaglia mai.