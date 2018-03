Cina, Carrasco e Gaitan perdono 8-0 contro Hulk e Oscar

Se spendi 50 milioni il lunedì e il sabato perdi 8-0 alla prima giornata di campionato, il dubbio che quei soldi li abbia buttati sorge. Certo, non si poteva pretendere che Nico Gaitan e Ferreira Carrasco si ambientassero subito al Dalian Yifang e poi, magari, sono capitati in una squadra di basso livello: il punto è che l'umiliazione resta e le stelle sbarcate in Cina dall'Atletico Madrid la subiscono più degli altri. Del resto, dall'altra parte c'erano altri top player, pagati anche più di loro: Oscar, autore di una tripletta (come l'idolo locale Wu Lei) e Hulk, che ha trasformato un rigore.



La prima giornata del campionato cinese ha riservato più di una sorpresa: nell'anticipo, ad esempio, era andata male anche a Fabio Cannavaro, che con i campioni in carica del Guangzhou Evergrande ha perso 5-4 (!) il derby con il Guangzhou R&F, risultato bizzarro se pensiamo al muro di Berlino e agli allenatori che ha avuto in carriera il Pallone d'oro 2006, da Lippi a Fabio Capello, tutti sempre attenti alla fase difensiva. Ironia della sorte, il Tianjin Quanjian, la sua vecchia squadra, ha debuttato con un bel 4-0 in trasferta sul campo dell'Henan Jianye.