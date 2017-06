Cina, Cannavaro sconfitto all'esordio: e sul web se la ridono

Tanti milioni per nulla: non che li abbia spesi solo lui, ma in Italia fa un certo effetto sentire che Fabio Cannavaro ha perso alla prima giornata del campionato cinese dopo aver acquistato Witsel e Pato e aver provato tutta un'altra serie di assalti milionari, da Kalinic a Diego Costa e Mertens. Evidentemente l'allenatore azzurro aveva visto bene e qualche rinforzo, che poi non è arrivato, effettivamente serviva ancora.



Il suo Tianjin Quanjian è stato battuto 2-0 dal Guangzhou R&F di Stojkovic (che non è l'Evergrande in passato allenato da Lippi): sul web gira una Gif di Fabio Cannavaro impegnato in gesti eloquenti per farsi capire dai propri giocatori. La lingua, evidentemente, può essere un problema per l'allenatore. Fa un certo effetto anche vedere lo stadio di Guangdong, con grattacieli enormi che lo sovrastano, una vetusta pista d'atletica intorno al campo e un solo anello di spalti. Non esattamente l'immagine di un campionato milionario...