Cina, 13 club accusati di irregolarità finanziarie: c'è Suning

CFA: 13 CSL clubs have unpaid player wages/bonuses. Latest 15/08 to pay or will forfeit next season. Henan, Guizhou & Yanbian are exceptions pic.twitter.com/CivM5gRS8e — Zhe Ji (@Maoradona) 25 luglio 2017

Scandalo in Cina: 18 club, 13 della Super League, sono accusati di irregolarità finanziarie, nella maggior parte dei casi dovute al mancato pagamento degli stipendi, e rischiano l'esclusione dal prossimo campionato se non dovessero adempiere ai loro doveri entro il 15 agosto.



La notizia riportata dal Mirror, quotidiano britannico che allega anche un documento in cinese che gira su Twitter, interessa da vicino anche l'Italia perché tra le società coinvolte ci sarebbe anche lo Jiangsu Suning, che fa capo agli stessi proprietari dell'Inter.



Le uniche squadre del massimo campionato cinese che si "salvano" dall'accusa sono Yanbian Fude, Henan Jianye and Guizhou Hengfeng. Questi i nomi dei club coinvolti, molti dei quali abbiamo imparato a conoscerli per i numerosi grandi colpi di questi anni.



Super League: Beijing Guoan, Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Changchun Yatai, Chongqing Lifan, Hebei China Fortune, Tianjin Quanjian, Tianjin Teda, Liaoning Whowin, Shandong Luneng,



League 1: Beijing Renhe, Dalian Transcendence, Shanghai Shenxin, Shijiazhuang Ever Bright



League 2: Qingdao Jonoon.