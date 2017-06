Cina, 120 milioni all'anno per Cristiano Ronaldo

Le potenzialità economiche del calcio cinese si sono già viste nelle scorse sessioni estive ma la Super League non ha ancora messo a segno un crack, il colpo che farebbe svoltare il movimento nazionale. Ebbene, questa estate potrebbe essere quella giusta: secondo As (che segue e rilancia le voci arrivate da A Bola solo qualche giorno fa), la settimana prossima una squadra cinese farà ponti d'oro per Cristiano Ronaldo.



Se l'offerta per il Real Madrid sarebbe stratosferica - 200 milioni di euro per un 32enne, seppur fenomenale -, non ci sono parole per l'ingaggio destinato al portoghese: 120 milioni di euro a stagione! Cifre al limite dell'impossibile ma, spiega il quotidiano spagnolo, assolutamente vere tanto che i dirigenti di questa fantomatica squadra andranno direttamente a Madrid per trattare con Florentino Perez.



Dal canto suo, CR7 - che ha un contratto fino al 2021 con i blancos, clausola da un miliardo di euro - non ha negato di essere tentato rilasciando una risposta a dir poc evasiva: "Niente è impossibile".