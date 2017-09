Cile, Vidal annuncia l'addio alla Nazionale

Perdón Chile por estás 2 derrotas!!!Dejamos todo en el campo pero no se pudo. Seguiremos peleando!!! 2 partidos y el mundial me quedan, gracias por tanto cariño en todos estos años!!! Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) in data: 5 Set 2017 alle ore 17:04 PDT

Il Mondiale di Russia 2018 sarà l'ultima competizione con la maglia del Cile per Arturo Vidal. Il centrocampista del Bayern Monaco, che aveva già ipotizzato l'addio dopo la gara persa contro il Paraguay, ha dato l'annuncio ufficiale su Instagram dopo la partita con la Bolivia: "Mi rimangono due partite e il Mondiale - si legge - grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in tutti questi anni".