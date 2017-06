Cile, Sebastian Pol come Cantona: calcio in faccia a un tifoso

Sebastian Pol come Eric Cantona. Il giocatore argentino, che milita in Cile nell'Audax Italiano, al termine dalla partita persa 4-1 contro l’Universidad Catolica ha scavalcato le recinzioni per salire sugli spalti e colpire con un calcio in faccia un tifoso che lo insultava. In un finale di gara particolarmente acceso, mentre tutti erano “distratti” dal portiere Nicolas Peric che andava a litigare con la panchina avversaria, Pol è partito alla carica per farsi giustizia da solo e ha colpito il tifoso con un calcio, anche se senza troppe conseguenze. La polizia cilena è andata a prelevarlo negli spogliatoi per arrestarlo, il giocatore ha poi passato la notte in prigione prima di essere rilasciato, ma non potrà avvicinarsi a un campo da gioco durante i 20 giorni che serviranno a chiudere le indagini sul caso. In seguito arriverà anche il verdetto della giustizia sportiva.