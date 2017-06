Cile, Medel squalificato 4 giornate per gli insulti ad arbitro e argentini

"Sei un figlio di p... come tutti gli argentini" aveva detto Gary Medel, in preda alla collera dopo essere stato espulso, all'arbitro Nestor Pitana durante la partita di qualificazioni ai Mondiali contro il Paraguay dello scorso 1 settembre. Un insulto che è costato al Pitbull nerazzurro altre tre giornate di squalifica oltre a quella da scontare per il cartellino rosso ricevuto: niente nazionale, dunque, nella prossima sosta.

Una buona notizia per l'Inter, ma pessima per il Cile, che dopo aver perso con il Paraguay 2-1 e pareggiato con la Bolivia 0-0, vede ora il proprio cammino verso Russia 2018 in salita e dovrà fare a meno di uno dei suoi leader nelle decisive gare con Ecuador, Perù e Colombia. La Roja, bi-campione del Sudamerica 2015 e 2016, è solo settima in classifica con 11 punti in 8 turni. L'interista tornerà a disposizione nella sfida con l'Uruguay di novembre.