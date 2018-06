Ciccio Graziani: "Ritorno ad allenare"

Poche parole ma chiare: "Vi ho chiamati qui per comunicarvi che fra qualche giorno torno ad allenare. Fra un po' di tempo vi darò maggiori informazioni. Però, attenzione: sarà una grandissima squadra". Questo video di Ciccio Graziani con Calciatori Brutti ha messo subito in fibrillazione i migliaia di affezionati all'ex giocatore della Roma e tecnico del Cervia nel reality Mediaset "Campioni - Il Sogno", oggi nostro apprezzato opinionista. Lo sponsor dietro le spalle sembra tradire un'operazione pubblicitaria, magari legata ai Mondiali 2018 in Russia, ma sognare non costa nulla...