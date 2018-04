Christodoulopoulos come Djorkaeff, Aek Atene in finale al 94'

Nice way to go to the final!



Lazaros Christodoulopoulos for @AEK_FC_OFFICIAL



Amazing half volley golazo pic.twitter.com/WSTd0RAhru — BEST GOAL OF THE DAY (@tbgotd) 19 aprile 2018

Il modo più incredibile ed esaltante per andare in finale. Atene ha un nuovo eroe e il suo nome è Lazaros Christodoulopoulos, ex non troppo rimpianto di Bologna, Verona e Sampdoria. L'attaccante greco dell'Aek ha deciso la semifinale della Coppa di Grecia contro l'AEL Larissa al quarto dei cinque minuti di recupero con una magia pazzesca, che ha riportato subito alla mente la sforbiciata che fece esplodere San Siro nel 1997, quando Yuri Djorkaeff segnò alla Roma un gol che l'Inter decise di stampare anche sulle tessere degli abbonati della stagione successiva.