Chilavert: "Ballack puzzava di capra, ho sputato a Roberto Carlos"

Sabato 15 giugno 2002, una vita fa. Eppure il ricordo di quel giorno non sparisce dalla testa di José Luis Chilavert, storico portiere del Paraguay famoso per i suoi gol su punizione, non tanto per il gol subito da Neuville all'88' che buttò fuori la sua nazionale dal Mondiale, ma perché in quella partita contro la Germania, valida per gli ottavi, accadde qualcosa di particolarmente strano.



"In quel momento non potevi stare vicino a Ballack - racconta Chilavert a Espn -, l'odore di capra che aveva era terribile, terribile. Usava un deodorante, o il limone, insomma usava qualcosa, ma era tremendo. Non so se fosse una strategia". Come facesse il capitano tedesco a puzzare di capra resta un mistero.



Chilavert ha raccontato anche delle qualificazioni a quel Mondiale, in particolare della partita contro il Brasile: "L’arbitro era tedesco e ci hanno derubato, il Paraguay ha perso, ma eravamo praticamente qualificati, Roberto Carlos ha calciato da tutte le parti senza riuscire a segnare, ha fatto alcuni gesti e abbiamo avuto un battibecco, poi il Brasile ha segnato il secondo gol e alla fine della partita dice: 'Indio, vi abbiamo battuti 2-0'. Così gli ho sputato".