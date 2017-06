Chicago Fire al Mondiale: anche la Fifa se la ride

Derek Henkle, giornalista di Afp, è diventato improvvisamente famoso quasi in tutto il mondo, suo malgrado. Nella conferenza di presentazione di Bastian Schweinsteiger ai Chicago Fire, si è "giocato" male la sua domanda: "Pensi che con il tuo arrivo sia legittimo pensare che i Chicago Fire possano avere un cammino più semplice verso la Coppa del Mondo?". Il tedesco si è guardato intorno sbigottito sussurrando un "Non ho sentiito..." che somigliava tanto a un "Ma cosa vuole dire?".



Così, mentre il cronista parlava di "World Cup", l'addetto stampa accanto a Schweinsteiger gli faceva capire che in realtà il riferimento era al Mondiale per club. Ma a quel punto Henkle interveniva: "Riformulo la domanda: pensi che la Coppa del mondo sia un obiettivo realistico per i Chicago Fire?". Schweini non ce l'ha fatta: "Parliamo del Mondiale per club?". E l'addetto stampa, a quel punto, è intervenuto pubblicamente: "Noi non giochiamo il Mondiale".



Gaffe superata. Ma con un seguito comico. Già, perché sul profilo Twitter dei Chicago Fire è stato pubblicato un post con un semplice hashtag, #RoadToRussia, seguito dall'emoticon della risata. E la Fifa ha rincarato la dose perché dal profilo Twitter di "Fifa World Cup" ecco la risposta al club statunitense: "We believe in you". Crediamo in voi. E anche qui, tra un muscolo e un fuoco acceso, ecco spuntare una risata.