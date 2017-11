Chelsea, zero minuti in sette anni per Delac

Ora che John Terry non c'è più, chi è il giocatore del Chelsea da più tempo a Londra? Inutile pensare a gente come Cahill o Azpilicueta, il nome giusto è Matej Delac. Ai più non dirà molto ma il portiere croato è ai Blues dal 2010 e, record poco invidiabile, non ha mai messo insieme una presenza o un solo minuto in campo.



Il suo contratto scade a fine stagione ma Delac ha chiesto alla società di essere liberato: "Il Chelsea dice di avere un piano per la mia carriera ma così non posso andare avanti" ha recentemente detto a Sportsport. Non giocando, inizia pure ad avere problemi con il permesso di lavoro e questo gli chiuderebbe le porte di un eventuale nuovo ingaggio in Premier League.



Nel corso di questi anni, Delac è stato prestato a sette squadre diverse in Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia dove ha potuto giocare con maggiore continuità: magari non sarà un fenomeno, eppure al Chelsea proprio non lo vedono. Ora, a 25 anni, la richiesta di lasciare questa sorta di gabbia dorata: ce la farà?