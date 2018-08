Chelsea, Willian: "Con Conte non sarei mai rimasto"

"No chance. No". Nessuna possibilità: quando a Willian hanno chiesto se sarebbe rimasto al Chelsea anche con Antonio Conte in panchina, la sua risposta è stata piuttosto chiara. L'esterno brasiliano e il tecnico italiano erano ai ferri corti e se alla fine il giocatore ha accettato di continuare con i Blues, è solo perché Abramovich ha scelto di cambiare allenatore.



"Sono qui perché voglio giocare per il Chelsea, me ne andrò solo se lo vorrà il club" - ha spiegato Willian. Il brasiliano ha ritardato il rientro dalle vacanze a inizio agosto facendo preoccupare Sarri: "Non sono felice di questa situazione - disse il tecnico - ma voglio parlargli prima di rispondere. Penso sia una cosa strana". Poi Willian è tornato carico e sabato ha giocato titolare contro l'Huddersfield.



Ora il Chelsea deve sfidare l'Arsenal, spesso bestia nera nell'era Conte: "Penso che abbiamo buone possibilità di invertire la tendenza dei risultati negativi contro di loro, perché adesso abbiamo un modo diverso di giocare a calcio. L'allenatore ci dice di giocare, di divertirci in campo, ma con responsabilità. Ora che abbiamo uno stile diverso possiamo creare problemi all'Arsenal". Più che complimenti per Sarri, sembrano stilettate a Conte.