Chelsea, "tragedia sfiorata": quasi distrutta l'auto di Conte

Grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza a Cobham, centro di allenamento del Chelsea a pochi chilometri da Londra. La macchina del tecnico Antonio Conte è stata quasi distrutta per la caduta accidentale di una lastra di vetro dalla terrazza del centro, causata da una forte raffica di vento che l'ha fatta sollevare da un tavolo.



Secondo quanto riferisce il Sun, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline ma si è anche sfiorata la tragedia, visto che la caduta è avvenuta poco dopo il passaggio del direttore della comunicazione del club, Steve Atkins, che aveva parcheggiato la sua auto vicino a quella dell'ex ct azzurro.