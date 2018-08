Chelsea, Sarri: "Willian? La situazione non mi piace"

Primi problemi al Chelsea per Maurizio Sarri. Al termine della sfida di International Champions Cup contro l'Arsenal (sconfitta ai rigori dopo l'1-1 nei 90') il tecnico dei Blues è stato incalzato sul caso Willian, al centro di diverse voci di mercato (il brasiliano è stato accostato prima al Barcellona, che poi ha deciso di puntare su Malcom, e ora al Real Madrid).



"Non sono felice di questa situazione, è strana, ma voglio parlargli prima di rispondere a queste domande. Comunque lo reputo un top player e penso che ogni club voglia trattenere i propri top player" le parole dell'ex allenatore del Napoli sul centrocampista brasiliano unitosi in ritardo ai compagni di squadra in ritiro negli Usa per alcuni problemi con il passaporto.