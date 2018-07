Chelsea, Sarri: "Ringrazio Napoli, qui per vincere"

Prima intervista in (un feluente) inglese per Maurizio Sarri al Chelsea, l'inizio è dedicato al suo passato: "Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di portare le mie idee sul campo perché ho avuto calciatori forti dal punto di vista tecnico e umano. Ringrazio il popolo di Napoli, mi hanno sempre aiutato negli scorsi tre anni. Li amerò per sempre".



Poi spazio alla nuova avventura: "Cinque anni fa ero in serie B, oggi in uno dei club più importanti d'Europa: certo che sono emozionato. Un sogno essere allo Stamford Bridge, voglio mostrare il mio gioco e, anche se in questo lavoro è impossibile promettere qualcosa, voglio vincere qualcosa". Si parla anche di mercato: "Siamo già una buona squadra ma con uno-due rinforzi potremo giocare il mio calcio. Spero che anche i tifosi possano godere della qualità del gioco". Un colpo è già arrivato: "Ho voluto Jorginho perché è veloce di testa, non fisico ma tecnico".



Infine, sulla Premier League: "Ci sono tanti tra i migliori allenatori, entusiasmante sfidare Pochettino, Mourinho, Klopp e gli altri. Anche Guardiola, ovviamente: lui principalmente è un amico".