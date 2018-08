Chelsea, Sarri: "Molto felice della rosa"

Maurizio Sarri promuove il mercato del Chelsea alla vigilia dell'esordio in Premier League sul campo dell'Hudderfield Town. Il tecnico ex Napoli si è detto "davvero molto felice" della rosa a disposizione.



Evidentemente gli affari conclusi dai Blues (l'acquisto record di Kepa Arrizabalaga al posto di Courtois e l'inaggio in prestito di Mateo Kovacic) sono stati molto graditi dall'allenatore toscano. Ma soprattutto Sarri è riuscito a convincere Eden Hazard a restare: "Gli ho parlato tre volte, abbiamo discusso di tutto e non ha mai espresso l'intenzione di andarsene".



Chi invece potrebbe lasciare Londra è Bakayoko, nel mirino del Milan: "La rosa ora è troppo larga, preferisco avere 23-24 giocatori a cui aggiungere tre o quattro giovani. Qualcuno dovrà andare via in prestito, ma non so chi. Bakayoko tra loro? È possibile, ma non so ancora dove andrà".