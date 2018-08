Chelsea, Sarri: "La squadra ha bisogno di tempo"

Niente da fare per Maurizio Sarri, il primo trofeo in terra inglese va al Manchester City e l'allenatore del Chelsea commenta così lo 0-2 nel Community Shield: "Il primo tempo non è stato male mentre nella ripresa c'è stato grande divario fisico con i nostri avversari. La nostra pre-season è stata un po' pazza, dobbiamo lavorare molto".



Il tecnico ammette di non sapere "quanto tempo ci metterà la squadra ad assimilare le mie idee. E siamo ancora senza sei giocatori (i reduci dal Mondiale, ndr), per il debutto in Premier League ne avremo al massimo due. Ho visto qualcosa di buono ma non tutto, pressing non sempre coordinato e non abbiamo preso in mano la partita".



Sarri non è preoccupato delle possibili partenze di Hazard e Courtois: "Con Thibaut voglio parlare di persona, non mi interessa cosa ha detto il suo agente. In ogni caso voglio solo giocatori motivati. Comunque ho parlato con entrambi al telefono due giorni fa, probabilmente avremo più buone notizie che cattive". Infine, sull'emozione di giocare a Wembley: "Stadio bellissimo, avevo sognato di viverlo con una vittoria ma in ogni caso è come me l'ero immaginato".