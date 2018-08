Chelsea, Sarri introduce il "bonus bebè"

Ci eravamo abituati a vedere un Maurizio Sarri integerrimo, tutto d'un pezzo, due al massimo quando in panchina si presenta in tuta. Abitudine rimasta anche in Inghilterra, mozzicone di sigaretta compreso, ma voglia di vincere immutata. Il "sarrismo" però sta diventando anche sinonimo di paternità, un qualcosa di diverso, un qualcosa che nella sua precedente esperienza in panchina mai era trapelata.



Pronti, via e stop alla dieta ferrea di Antonio Conte, molto rock magari, ma decisamente poco blue(s) ed ora ecco il bonus bebè. Niente soldi, del resto in Premier non è che ce ne sia un gran bisogno, ma tempo libero da trascorrere con le proprie famiglie. Sono tanti i giocatori del Chelsea già padri ed allora colpo di spugna e via: niente allenamenti mattutini, fino all’inizio delle scuole tutti papà full time o quasi, per le sessioni maniacali c’è sempre tempo al pomeriggio. Questione di feeling probabilmente, di cultura inglese che rispolvera il concetto di fiducia sostanzialmente ben ripagata. Sei gol fatti, due subiti, punteggio pieno: questa sì che si chiama meritocrazia perfetta.